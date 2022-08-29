Минобороны РФ показало кадры освобождения десантниками села в Николаевской области

Подразделения украинской армии оказывали ожесточенное сопротивление российским силам, однако штурмовые отряды ВДВ благодаря слаженным действиям смогли взять населенный пункт в кратчайшие сроки, пишет RT.

Как рассказал один из участников операции, в ней участвовало несколько штурмовых отрядов, в прикрытии работали роты в флангах, сообщает телеканал 360.

«Улица за улицей происходила зачистка данного населенного пункта, здание за зданием. Работа была кропотливая, но ребята молодцы. Поставленная задача была выполнена», — подчеркнул военнослужащий.

