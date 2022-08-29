Минобороны РФ показало кадры освобождения десантниками села в Николаевской области
Российские десантники взяли под контроль населенный пункт Благодатное в Николаевской области. Минобороны РФ обнародовало кадры операции.
Подразделения украинской армии оказывали ожесточенное сопротивление российским силам, однако штурмовые отряды ВДВ благодаря слаженным действиям смогли взять населенный пункт в кратчайшие сроки, пишет RT.
Как рассказал один из участников операции, в ней участвовало несколько штурмовых отрядов, в прикрытии работали роты в флангах, сообщает телеканал 360.
«Улица за улицей происходила зачистка данного населенного пункта, здание за зданием. Работа была кропотливая, но ребята молодцы. Поставленная задача была выполнена», — подчеркнул военнослужащий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+39 658 / сут.
Умерли
384 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+24 890 / сут.
- СДЭК сообщила об утечке данных клиентов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет»
- Роспотребнадзор: В школах сохранят утреннее измерение температуры ученикам
- Постпред РФ в Вене: Миссия МАГАТЭ в пути на Запорожскую АЭС
- Бочкарев: Технологии информационного моделирования получают широкое распространение в Москве
- Минобороны РФ показало кадры освобождения десантниками села в Николаевской области
- Программу субсидирования авиаперевозок в России расширили на 49 маршрутов
- СМИ: Запад не сможет победить в конфликте на Украине
- Корабли первой линии индийских ВМС вооружат крылатыми ракетами «Брамос»
- Эксперты предупредили о росте цен на кофе в России на 30%
- СМИ: Турция в пять раз увеличит сборы за проход через Босфор и Дарданеллы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru