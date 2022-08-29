Минобороны РФ показало кадры освобождения десантниками села в Николаевской области

Российские десантники взяли под контроль населенный пункт Благодатное в Николаевской области. Минобороны РФ обнародовало кадры операции.

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Подразделения украинской армии оказывали ожесточенное сопротивление российским силам, однако штурмовые отряды ВДВ благодаря слаженным действиям смогли взять населенный пункт в кратчайшие сроки, пишет RT.

Как рассказал один из участников операции, в ней участвовало несколько штурмовых отрядов, в прикрытии работали роты в флангах, сообщает телеканал 360.

«Улица за улицей происходила зачистка данного населенного пункта, здание за зданием. Работа была кропотливая, но ребята молодцы. Поставленная задача была выполнена», — подчеркнул военнослужащий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВДВВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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