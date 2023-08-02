NYT: ВСУ возвращаются к прежней тактике наступления

Командование украинской армии решило вернуться к прежней тактике контрнаступления, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

СМИ сообщили о «колоссальном» числе раненых военных ВСУ при наступлении

Отмечается, что прошедшим подготовку на Западе украинцам не удалось продвинуться из-за минных полей. По информации газеты, командование ВСУ решило вернуться к прежней тактике и сосредоточиться на «изматывании российских сил ударами артиллерии».

Источники издания полагают, что тактика ВСУ приводит к расходованию слишком большого количества боеприпасов.

Минобороны России в среду сообщило об отражении 12 атак украинской армии на донецком направлении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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