Отмечается, что прошедшим подготовку на Западе украинцам не удалось продвинуться из-за минных полей. По информации газеты, командование ВСУ решило вернуться к прежней тактике и сосредоточиться на «изматывании российских сил ударами артиллерии».

Источники издания полагают, что тактика ВСУ приводит к расходованию слишком большого количества боеприпасов.

Минобороны России в среду сообщило об отражении 12 атак украинской армии на донецком направлении, передает «Радиоточка НСН».

