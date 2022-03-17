Минобороны РФ показало кадры уничтожения батареи украинских гаубиц

По данным РИА Новости, эти кадры были запечатлены с беспилотника.

На YouTube-канале военного ведомства регулярно публикуются видео о спецоперации на Украине.

В частности, накануне там был показан ролик с ударами беспилотников «Иноходец» по украинской бронетехнике и укреплениям.

