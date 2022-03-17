Минобороны РФ показало кадры уничтожения батареи украинских гаубиц

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения артиллерийской батареи 152-миллиметровых гаубиц Вооруженных сил Украины.

«Огневые позиции артиллерийской батареи ВСУ со всей техникой и вооружением полностью уничтожены после нанесения удара высокоточным оружием», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Минобороны показало уничтожение склада боеприпасов на Украине

По данным РИА Новости, эти кадры были запечатлены с беспилотника.

На YouTube-канале военного ведомства регулярно публикуются видео о спецоперации на Украине.

В частности, накануне там был показан ролик с ударами беспилотников «Иноходец» по украинской бронетехнике и укреплениям.

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ТЕГИ:Вооруженные Силы РФУкраинаМинобороны РФ
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