Минобороны РФ показало кадры уничтожения батареи украинских гаубиц
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения артиллерийской батареи 152-миллиметровых гаубиц Вооруженных сил Украины.
«Огневые позиции артиллерийской батареи ВСУ со всей техникой и вооружением полностью уничтожены после нанесения удара высокоточным оружием», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным РИА Новости, эти кадры были запечатлены с беспилотника.
На YouTube-канале военного ведомства регулярно публикуются видео о спецоперации на Украине.
В частности, накануне там был показан ролик с ударами беспилотников «Иноходец» по украинской бронетехнике и укреплениям.
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