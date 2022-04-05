Москалькова заявила, что Россия и Украина обменялись военнопленными

По её словам, в последний момент украинская сторона исключила из списка четырёх сотрудников Росатома, однако они живы и её известно их местонахождение.

«Они были исключены по причине зеркальности. Украинская сторона считает, что зеркально должны быть освобождены украинские гражданские люди и их список мне передан. Я работаю над ним», — отметила Москалькова.

Омбудсмен добавила, что в плену находятся более десяти российских моряков, также идёт работа над возвращением в Россию 90 дальнобойщиков.

Ранее Москалькова заявила, что Москва и Киев провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «десять на десять», сообщает RT.