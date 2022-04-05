Москалькова заявила, что Россия и Украина обменялись военнопленными
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 86 на 86, сообщает РИА Новости.
По её словам, в последний момент украинская сторона исключила из списка четырёх сотрудников Росатома, однако они живы и её известно их местонахождение.
«Они были исключены по причине зеркальности. Украинская сторона считает, что зеркально должны быть освобождены украинские гражданские люди и их список мне передан. Я работаю над ним», — отметила Москалькова.
Омбудсмен добавила, что в плену находятся более десяти российских моряков, также идёт работа над возвращением в Россию 90 дальнобойщиков.
Ранее Москалькова заявила, что Москва и Киев провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «десять на десять», сообщает RT.
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