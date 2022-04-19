Минобороны: Гуманитарный коридор из «Азовстали» открыт

Министерство обороны России объявило об открытии гуманитарного коридора в Мариуполе для выхода украинских сил с территории завода «Азовсталь». Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По данным источника, коридор должны были открыть в 14:00 часов по московскому времени, а в районе необходимо было зафиксировать режим тишины. На период действия коридора подразделения ВС России и формирования ДНР по всему периметру «Азовстали» должны отойти на безопасное расстояние.

По словам Мизинцева, решение об организации коридора было принято из-за «катастрофического положения» на «Азовстали» и по «гуманитарным принципам». Отмечается, что воспользоваться им смогут украинские военнослужащие, которые добровольно сложат оружие. Мизинцев добавил, что российская сторона предупредила украинского вице-премьера Ирину Верещук об открытии гуманитарного коридора.

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В министерстве подчеркнули, что в рамках коридора будут организованы три гуманитарные колонны, в составе каждой из которых будет 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей, а также десять машин скорой помощи.

Утром 19 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объявил о начале штурма мариупольского завода «Азовсталь» формированиями ДНР при поддержке российской авиации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРМинобороныЗаводУкраинаМариуполь
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