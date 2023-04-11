Министр обороны Украины пригрозил нанести удар по Черноморскому флоту

Глава военного ведомства отметил, что у Киева есть «некоторые нюансы», о которых неизвестно России. По словам Резникова, Украина способна нанести чувствительный удар по военно-морским силам РФ в Крыму.

«Мы просто ждем подходящего момента», - добавил министр.

США не ставят целью вернуть Украине Крым, сказал в беседе с «Радиоточкой НСН» член Совета Федерации Андрей Климов. Сенатор считает, что Вашингтон намерен расчленить РФ на 30 территорий.

