Министр обороны Украины пригрозил нанести удар по Черноморскому флоту
ВСУ могут атаковать Черноморский флот России. Об этом в ходе брифинга заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщают СМИ.
Глава военного ведомства отметил, что у Киева есть «некоторые нюансы», о которых неизвестно России. По словам Резникова, Украина способна нанести чувствительный удар по военно-морским силам РФ в Крыму.
«Мы просто ждем подходящего момента», - добавил министр.
США не ставят целью вернуть Украине Крым, сказал в беседе с «Радиоточкой НСН» член Совета Федерации Андрей Климов. Сенатор считает, что Вашингтон намерен расчленить РФ на 30 территорий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru