В Финляндии заявили об усилении флота России в ходе СВО
Глава штаба военно-морских сил Финляндии Юкка Антеройнен прокомментировал состояние российского Военно-морского флота, пишет издание «Военное обозрение».
По его словам, Россия продолжает усиливать военно-морские силы. Антеройнен считает, что после окончания спецоперации на Украине ВМФ РФ станет сильнее, чем был до конфликта.
Финский военный скептически отнесся к попыткам Киева сражаться с Россией на Черном море. Антеройнен полагает, что украинские ВМС не представляют угрозы для Москвы.
Финляндия 4 апреля вступила в НАТО. Брюссель пока не планирует развертывать в стране подразделения Североатлантического альянса.
Россия может уничтожить США ударами пятью «Цирконов» по вулкану Йеллоустон, рассказал «Радиоточке НСН» военный эксперт Владимир Прохватилов.
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