По его словам, Россия продолжает усиливать военно-морские силы. Антеройнен считает, что после окончания спецоперации на Украине ВМФ РФ станет сильнее, чем был до конфликта.

Финский военный скептически отнесся к попыткам Киева сражаться с Россией на Черном море. Антеройнен полагает, что украинские ВМС не представляют угрозы для Москвы.

Финляндия 4 апреля вступила в НАТО. Брюссель пока не планирует развертывать в стране подразделения Североатлантического альянса.

Россия может уничтожить США ударами пятью «Цирконов» по вулкану Йеллоустон, рассказал «Радиоточке НСН» военный эксперт Владимир Прохватилов.

