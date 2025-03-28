МИД Украины: Соглашение о морском перемирии не касается военных кораблей РФ

По его словам, оно касается гражданского судоходства и портов. Дипломат сослался на разговоры с американской стороной. «И что тоже очень важно, эта договоренность не распространяется на российские военные корабли», — указал глава МИД.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва выдвинула перечень условий для заключения моратория на удары в Черном море, среди которых значится отмена европейских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

