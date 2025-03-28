МИД Украины: Соглашение о морском перемирии не касается военных кораблей РФ
Соглашение о перемирии в Черном море не затрагивает военные корабли России, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на министра иностранных дел Украины Георгия Тихого.
По его словам, оно касается гражданского судоходства и портов. Дипломат сослался на разговоры с американской стороной. «И что тоже очень важно, эта договоренность не распространяется на российские военные корабли», — указал глава МИД.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва выдвинула перечень условий для заключения моратория на удары в Черном море, среди которых значится отмена европейских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru