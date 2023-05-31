МИД: РФ не будет размещать воинские контингенты на территории ЗАЭС
31 мая 202319:57
Россия не планирует размещать воинские контингенты и военную технику на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявили в МИД РФ. Об этом пишет ТАСС.
Во внешнеполитическом ведомстве обвинили Украину в создании рисков для безопасности атомной станции. МИД отметил, что Киев заблокировал инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по ЗАЭС.
Телеканал Sky News ранее сообщил, что сотрудники атомной станции предупредили о возможности катастрофы, которая превзойдет по масштабам Чернобыль и Фукусиму, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru