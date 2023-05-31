МИД: РФ не будет размещать воинские контингенты на территории ЗАЭС

Песков: Рано или поздно Европе придется ответить за поставки оружия Киеву Двадцать шесть человек остаются в больницах Ростова-на-Дону после обрушения трибуны на Гребном канале Спикер Госдумы будет представлять Россию на церемонии инаугурации переизбранного президента Турции «АвтоВАЗ» начал отгрузки обновлённой Lada Vesta в дилерские центры Южнокорейская разведка выяснила вес Ким Чен Ына