МИД: РФ не будет размещать воинские контингенты на территории ЗАЭС

Россия не планирует размещать воинские контингенты и военную технику на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявили в МИД РФ. Об этом пишет ТАСС.

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Во внешнеполитическом ведомстве обвинили Украину в создании рисков для безопасности атомной станции. МИД отметил, что Киев заблокировал инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по ЗАЭС.

Телеканал Sky News ранее сообщил, что сотрудники атомной станции предупредили о возможности катастрофы, которая превзойдет по масштабам Чернобыль и Фукусиму, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ЗапорожьеУкраинаМИД РФ

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