Воздушная тревога объявлена Одесской и Николаевской областях Украины. Об этом сообщает ТАСС.



Отмечается, что ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях страны.

Военная операция России на территории Украины длится уже более семи месяцев.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в последние месяцы возрастает приток на территорию Украины иностранных наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева.

