Воздушная тревога объявлена Одесской и Николаевской областях

Воздушная тревога объявлена Одесской и Николаевской областях Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях страны.

Военная операция России на территории Украины длится уже более семи месяцев.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в последние месяцы возрастает приток на территорию Украины иностранных наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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