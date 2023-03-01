Марочко: ВСУ привлекли подростков к выполнению боевых задач в Артемовске

Днем ранее Марочко сообщил, что Киев перебрасывает к Артемовску в населенный пункт Часов Яр вооружение, а также личный состав, прошедший обучение на полигонах НАТО.

По его информации, на данный момент речь идет о 350 военнослужащих, выявлено прибытие 30 единиц техники.

Вооруженные силы России держат под огневым контролем практически все дороги в Артемовск, заявил ранее врио главы Донецкой республики Денис Пушилин. Он также подтвердил, что Киев продолжает перебрасывать резервы в город.

