Марочко: ВСУ привлекли подростков к выполнению боевых задач в Артемовске

Вооруженные силы Украины привлекли подростков к выполнению боевых задач. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, в Артемовск прибыл автобус с 30 молодыми людьми, которые не достигли совершеннолетнего возраста. Марочко подчеркнул, что многие из подростков были ранее замечены в молодежном движении националистов.

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Днем ранее Марочко сообщил, что Киев перебрасывает к Артемовску в населенный пункт Часов Яр вооружение, а также личный состав, прошедший обучение на полигонах НАТО.

По его информации, на данный момент речь идет о 350 военнослужащих, выявлено прибытие 30 единиц техники.

Вооруженные силы России держат под огневым контролем практически все дороги в Артемовск, заявил ранее врио главы Донецкой республики Денис Пушилин. Он также подтвердил, что Киев продолжает перебрасывать резервы в город.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ
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