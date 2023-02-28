Марочко: Украинских мобилизованных без спецподготовки свозят в Купянск
Украинских мобилизованных без специальной подготовки массово свозят в Купянск Харьковской области, там их расселяют по гражданским объектам и домам мирных граждан. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости.
По его словам, свезли уже порядка 700 мобилизованных. Марочко также отметил, что конфликты мобилизованных с командирами стали происходить намного чаще.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря сил обороны Украины «Юг» Наталии Гуменюк сообщили, что в Украине проводится разбирательство из-за размещенной видеозаписи, на которой запечатлена попытка «жесткой» мобилизации в Одессе. По словам Гуменюк, всему виной человеческий фактор. Она признала, что имеют место факты некорректного поведения со стороны военных, и пообещала разобраться, сообщает НСН.
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