Марочко: На Украине решают, какой город лучше оставить

Сейчас украинские войска встали перед выбором: оставить Артемовск или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра, потеряв этот город. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, все прекрасно понимают, что судьба Артемовска предрешена, но украинским войскам нужны запасные позиции, чтобы отойти из этого населенного пункта.