Марочко: На Украине решают, какой город лучше оставить
Сейчас украинские войска встали перед выбором: оставить Артемовск или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра, потеряв этот город. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, все прекрасно понимают, что судьба Артемовска предрешена, но украинским войскам нужны запасные позиции, чтобы отойти из этого населенного пункта.
Подобную ситуацию он назвал невыгодной для украинского командования.
Ранее он сообщил, что украинские войска перебрасывают дополнительные силы и средства в район населенного пункта Часов Яр вблизи Артемовска в Донецкой народной республике.
О том, что Артемовск может быть взят в кольцо в течение нескольких дней, ранее заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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