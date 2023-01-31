Марочко: На Украине решают, какой город лучше оставить

Сейчас украинские войска встали перед выбором: оставить Артемовск или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра, потеряв этот город. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, все прекрасно понимают, что судьба Артемовска предрешена, но украинским войскам нужны запасные позиции, чтобы отойти из этого населенного пункта.

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Подобную ситуацию он назвал невыгодной для украинского командования.

Ранее он сообщил, что украинские войска перебрасывают дополнительные силы и средства в район населенного пункта Часов Яр вблизи Артемовска в Донецкой народной республике.

О том, что Артемовск может быть взят в кольцо в течение нескольких дней, ранее заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина
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