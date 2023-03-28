Марочко: Киев активизировал работу беспилотников на луганском направлении

При этом военные ВСУ пожаловались, что на Артемовском направлении закончились дроны, пишет испанская газета Razon. По данным издания, беспилотники закончились несколько дней назад. Уточняется, что источники газеты, которые сообщили об этом, служат в подразделении, специализирующемся на работе с дронами.

Если Запад не предоставит Киеву дальнобойные орудия, то контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями, заявил в эфире канала LRT Television бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

