Марочко: Киев активизировал работу беспилотников на луганском направлении
Киев активизировал работу беспилотников на луганском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
Он отметил, что погодные условия и свежие поставки от «западных партнеров» позволили украинским силам увеличить в 2-3 раза использование БПЛА различных модификаций. По его словам, речь идет о малых беспилотниках, а также о тяжелых гексакоптеров, которые способны переносить минометные боеприпасы.
При этом военные ВСУ пожаловались, что на Артемовском направлении закончились дроны, пишет испанская газета Razon. По данным издания, беспилотники закончились несколько дней назад. Уточняется, что источники газеты, которые сообщили об этом, служат в подразделении, специализирующемся на работе с дронами.
Если Запад не предоставит Киеву дальнобойные орудия, то контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями, заявил в эфире канала LRT Television бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.
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