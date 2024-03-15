МАГАТЭ: Атака на объект ЗАЭС не повлияла на безопасность станции

После того, как 14 марта украинские войска сбросили взрывное устройство в пяти метрах от хранилища топлива на станции, постпредство РФ при международных организациях в Вене разослало информацию об обстреле объекта МАГАТЭ и странам – участницам агентства.

Как отметили в пресс-службе станции, попадание в баки могло привести к «печальным последствиям». Атаки на АЭС и ее инфраструктурные объекты назвали недопустимыми. Персонал станции со своей стороны обеспечивает полную безопасность эксплуатации, передает «Радиоточка НСН».

