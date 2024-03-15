МАГАТЭ: Атака на объект ЗАЭС не повлияла на безопасность станции
Атака на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС (ЗАЭС) не оказала влияния на ядерную безопасность станции, говорится в заявлении МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии).
Сообщается, что в результате удара не было повреждено ни одно строение, включая склад, расположенный примерно в 40 метрах от места удара.
После того, как 14 марта украинские войска сбросили взрывное устройство в пяти метрах от хранилища топлива на станции, постпредство РФ при международных организациях в Вене разослало информацию об обстреле объекта МАГАТЭ и странам – участницам агентства.
Как отметили в пресс-службе станции, попадание в баки могло привести к «печальным последствиям». Атаки на АЭС и ее инфраструктурные объекты назвали недопустимыми. Персонал станции со своей стороны обеспечивает полную безопасность эксплуатации, передает «Радиоточка НСН».
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