ЛНР: На Украине пытались скрыть подрыва военнослужащего на мине в Донбассе

«Однако момент взрыва попал в объектив камеры наблюдения, установленной на позициях батальона, материалы которой уже изъяты сотрудниками главного управления Службы безопасности Украины в Луганской и Донецкой областях. Видеофрагмент, подтверждающий реальные обстоятельства гибели военнослужащего, был направлен в центральный аппарат СБУ», - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР.

Известно, что инцидент произошел в районе частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое.

«Военнослужащий 2-го батальона 92-ой бригады ВСУ при перемещении между позициями в районе населенного пункта Золотое вне установленного маршрута следования подорвался на минно-взрывном устройстве. Ввиду неоказания своевременной медицинской помощи пострадавший скончался», - цитирует Осадчего РИА Новости.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» заявил, что гибель пятилетнего ребенка в поселке Александровское под городом Енакиево из-за обстрела украинским беспилотником донбасской территории следственные органы квалифицировали как террористический акт.

