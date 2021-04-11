Пушилин: Гибель ребенка в Донбассе квалифицирована как теракт

«Возбужденное уголовное дело касается гибели ребенка. Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт», - цитирует представителя ДНР ТАСС.

О гибели ребенка в ДНР сообщила 3 апреля Народная милиция республики, по ее данным, это произошло в результате атаки украинского беспилотника, передает RT.

После этого СК России возбудил дело по факту гибели ребёнка.

