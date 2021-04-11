Пушилин: Гибель ребенка в Донбассе квалифицирована как теракт

Гибель пятилетнего ребенка в поселке Александровское под городом Енакиево из-за обстрела украинским беспилотником донбасской территории следственные органы квалифицировали как террористический акт. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

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«Возбужденное уголовное дело касается гибели ребенка. Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт», - цитирует представителя ДНР ТАСС.

О гибели ребенка в ДНР сообщила 3 апреля Народная милиция республики, по ее данным, это произошло в результате атаки украинского беспилотника, передает RT.

После этого СК России возбудил дело по факту гибели ребёнка.

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