Лавров назвал ложью заявления об отсутствии военных Франции на Украине

Официальные лица в Париже лгут, когда говорят об отсутствии французских военных на Украине. Об этом в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Глава ведомства обратил внимание на слова премьер-министра Франции Габриэля Атталя, который утверждал, что Париж не направлял военных инструкторов на Украину.

«Это неправда, и они это знают», - сказал глава МИД России в интервью журналисту Павлу Зарубину.

На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале подготовки украинских пилотов. До этого в Париже заявили о планах передать Киеву нескольких боевых самолетов Mirage 2000-5 до конца года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаФранцияСергей Лавров

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