Лавров назвал ложью заявления об отсутствии военных Франции на Украине
Официальные лица в Париже лгут, когда говорят об отсутствии французских военных на Украине. Об этом в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава ведомства обратил внимание на слова премьер-министра Франции Габриэля Атталя, который утверждал, что Париж не направлял военных инструкторов на Украину.
«Это неправда, и они это знают», - сказал глава МИД России в интервью журналисту Павлу Зарубину.
На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале подготовки украинских пилотов. До этого в Париже заявили о планах передать Киеву нескольких боевых самолетов Mirage 2000-5 до конца года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru