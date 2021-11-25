Кустарщина и неразбериха: почему ВС Украины сбили собственный дрон

Армия Украины не контролирует собственных военных, что может привести к эскалации конфликта, считают в ЛНР.

Народная милиция самопровозглашенных республик Донбасса регулярно наблюдает самовольное использование беспилотников украинскими военными, заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее в своем Telegram-канале Марочко рассказал о том, что украинские военные в Одессе сбили собственный беспилотник за 1,5 млн гривен, который ранее привезли туда из Киева на испытания.

«Прежде всего, эта информация найдена в Facebook на одном из аккаунтов украинских военнослужащих. Данный факт может свидетельствовать о той неразберихе, которая происходит сейчас в вооруженных формированиях Украины. О чем можно говорить вообще, если такие случаи происходят не в прифронтовых районах, не в зоне боевых действий, а в глубоком тылу? Если посмотреть на данный случай и перенести его в Донбасс, то можно представить, какая неразбериха творится на территории Донбасса. Сегодня утром вооруженными формированиями Украины на территории ДНР был применен ударный беспилотный аппарат кустарного производства, там было скинуто три боеприпаса, в результате чего пострадало одно здание и автомобиль. Вчера был обнаружен еще один квадрокоптер, который силами народной милиции был принудительно посажен», - рассказал Марочко.
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По словам подполковника, военное руководство Украины не контролирует подобные действия, поэтому они могут привести к жертвам среди жителей Донбасса.

«В результате этих инцидентов никто не пострадал, но те боеприпасы, который там находились, свидетельствуют о том, что могло быть большое количество жертв среди мирного населения, потому что они были начинены шариками, поражающими элементами, который могут нанести существенный урон жизни и здоровью граждан, также могла пострадать и гражданская инфраструктура. Наблюдается всплеск использования беспилотников, они, скорее всего, не координируют свои действия с высшим руководством, и, к сожалению, это будет приводить к жертвам на территории республик. Даже военнослужащие не считают нужным уведомлять своих вышестоящее командование, сами, по собственной инициативе применяют беспилотные летательные аппараты. Всё это приводит к эскалации и обострению конфликта», - заключил Марочко.

Власти Киева нагнетают обстановку в Донбассе, в некоторых районах вооруженные силы Украины ведут наступательные действия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:БеспилотникиЛНРДНРДонбассУкраина
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