Захарова: ВС Украины ведут наступательные действия в районах Донбасса

Власти Киева нагнетают обстановку в Донбассе, в некоторых районах вооруженные силы Украины ведут наступательные действия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Горячие головы киевского режима… выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса», - цитирует РИА Новости слова Захаровой.

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Дипломат также отметила, что продолжает поступать информация об использовании вооружений, запрещенных минским комплексом мер.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что с помощью применения системы Javelin Украина показывает, что готова к наступлению на Донбасс, в которое России лучше не вмешиваться.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДонбасс
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