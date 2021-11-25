Захарова: ВС Украины ведут наступательные действия в районах Донбасса
Власти Киева нагнетают обстановку в Донбассе, в некоторых районах вооруженные силы Украины ведут наступательные действия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Горячие головы киевского режима… выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса», - цитирует РИА Новости слова Захаровой.
Дипломат также отметила, что продолжает поступать информация об использовании вооружений, запрещенных минским комплексом мер.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что с помощью применения системы Javelin Украина показывает, что готова к наступлению на Донбасс, в которое России лучше не вмешиваться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru