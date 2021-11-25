Захарова: ВС Украины ведут наступательные действия в районах Донбасса

Дипломат также отметила, что продолжает поступать информация об использовании вооружений, запрещенных минским комплексом мер.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что с помощью применения системы Javelin Украина показывает, что готова к наступлению на Донбасс, в которое России лучше не вмешиваться.

