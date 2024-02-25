Кулеба: ЕС поставит Украине 170 тыс. снарядов до конца марта

Европейский союз планирует поставить Украине около 170 тысяч боеприпасов к концу марта, сообщил в соцсети X украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, в настоящее время артиллерийские снаряды являются приоритетом. Евросоюз работает над увеличением объемов поставок.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен собрать 1,5 млрд евро в качестве экстренного финансирования Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияЕвросоюзУкраина

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