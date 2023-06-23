Кремль счёл угрозой мировой безопасности «накачку» Украины оружием

Москва считает актуальной опасность распространения в мире западного оружия, которое поставляется Украине. Такую оценку озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он прокомментировал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что некоторые вооружения, переданные Украине, уже обнаруживаются у границ еврейского государства. В связи с этим Песков указал, что российская сторона уже предупреждала, что, например, вооружение с Украины приобретают преступные группировки в странах Европы.

Израиль обеспокоен появлением переданного Украине западного оружия у своих границ

По словам пресс-секретаря президента РФ, накачка Украины оружием угрожает не только региональной безопасности, но и в глобальном масштабе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об истощении запасов оружия во многих странах альянса из-за поставок Киеву. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», таким образом он пытается «успокоить» Москву.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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