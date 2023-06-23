По словам пресс-секретаря президента РФ, накачка Украины оружием угрожает не только региональной безопасности, но и в глобальном масштабе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об истощении запасов оружия во многих странах альянса из-за поставок Киеву. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», таким образом он пытается «успокоить» Москву.

