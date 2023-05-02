Командование ВСУ приняло новые решения по обороне Артемовска

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что руководством ВСУ были приняты новые решения по усилению обороны Артемовска. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Мы продолжаем вести оборонительные операции и сдерживание на востоке», - сообщил он.