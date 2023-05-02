Командование ВСУ приняло новые решения по обороне Артемовска

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что руководством ВСУ были приняты новые решения по усилению обороны Артемовска. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Мы продолжаем вести оборонительные операции и сдерживание на востоке», - сообщил он.

«Все готово!»: Россия вышла на финишную прямую в Артемовске, ВСУ – в контрнаступлении

Если украинское контрнаступление не принесет результатов, Запад во главе с США откажется от дальнейших поставок вооружения и вынудит Киев пойти на переговоры, заявил ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина выходит на финишную прямую в подготовке к контрнаступлению.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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