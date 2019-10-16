Киевская неожиданность. Кремль оценил призыв Украины распустить ЛНР и ДНР

Инициатива Киева о роспуске самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик стала неожиданной для других участников переговоров в нормандском формате. С такой оценкой выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, комментировать подобного рода новые вводные «пока трудно».

Как отмечает RT, Песков также заявил о неясности позиции Киева с учетом озвученной идеи о роспуске ДНР и ЛНР, означает ли это отход от Минских соглашений и взятых до этого обязательств.