Киевская неожиданность. Кремль оценил призыв Украины распустить ЛНР и ДНР
Инициатива Киева о роспуске самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик стала неожиданной для других участников переговоров в нормандском формате. С такой оценкой выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, комментировать подобного рода новые вводные «пока трудно».
Как отмечает RT, Песков также заявил о неясности позиции Киева с учетом озвученной идеи о роспуске ДНР и ЛНР, означает ли это отход от Минских соглашений и взятых до этого обязательств.
Ранее пресс-секретарь представителя Украины в трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы объявила о том, что Киев готов выполнить политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР, а также отвода сил в Донбассе.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН уличил Кучму в попытке сорвать Минские соглашения.
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