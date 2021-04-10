Киев допускает встречу глав Франции, Германии и Украины по Донбассу

Он подчеркнул, что на Украине не ждут ничего особенного от переговоров советников «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия и Франция), запланированных на 14 апреля.

По мнению Арестовича, «если ОБСЕ займет соответствующую позицию, то россиянам будет сложнее проводить свою политику в информационной и дипломатической среде».

Ранее вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что власти выступают за привлечение США и Польши к переговорам по урегулированию в Донбассе, напоминает РЕН ТВ.

