Киев допускает встречу глав Франции, Германии и Украины по Донбассу

Лидеры «нормандской тройки» (Франции, Германии и Украины) могут собраться вместе в течение недели. Об этом рассказал советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

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Он подчеркнул, что на Украине не ждут ничего особенного от переговоров советников «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия и Франция), запланированных на 14 апреля.

По мнению Арестовича, «если ОБСЕ займет соответствующую позицию, то россиянам будет сложнее проводить свою политику в информационной и дипломатической среде».

Ранее вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что власти выступают за привлечение США и Польши к переговорам по урегулированию в Донбассе, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нормандская ВстречаУкраинаДонбассВойна В Донбассе
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