Рябков: Вашингтону нечего делать в «нормандском формате»

Участие США в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе невозможно из-за политики американских властей на украинском направлении. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.

«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате"», — считает дипломат.

Накануне замглавы российского МИД рассказал о телефонных переговорах России и США по ситуации на востоке Украины, отмечает Газета.ру. По словам Рябкова, Москва не готова к дополнительным контактам с Вашингтоном по теме Донбасса, особенно в навязываемой США «тональности».

Ранее вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что власти выступают за привлечение США и Польши к переговорам по урегулированию в Донбассе, напоминает РЕН ТВ.

