Кадыров сообщил о пленении солдат ВСУ на артемовском направлении

Политик уточнил, что в плен попали военнослужащие 419-го отдельного стрелкового батальона ВСУ.

«Эти восемь человек останутся живы благодаря тому, что попали в плен», - подчеркнул он.

Кадыров назвал ложью распространяемые в украинских СМИ сообщения об успехах ВСУ под Артемовском (Бахмут). Российские силы действуют организованно и в соответствии с планом, добавил глава Чечни.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее сообщил об ожесточенных боях к юго-западу от Артемовска. Он отметил высокую плотность и интенсивность обстрелов, передает «Радиоточка НСН».

