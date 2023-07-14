Кадыров сообщил о пленении солдат ВСУ на артемовском направлении
Действующие на артемовском направлении бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен украинских военнослужащих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Политик уточнил, что в плен попали военнослужащие 419-го отдельного стрелкового батальона ВСУ.
«Эти восемь человек останутся живы благодаря тому, что попали в плен», - подчеркнул он.
Кадыров назвал ложью распространяемые в украинских СМИ сообщения об успехах ВСУ под Артемовском (Бахмут). Российские силы действуют организованно и в соответствии с планом, добавил глава Чечни.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее сообщил об ожесточенных боях к юго-западу от Артемовска. Он отметил высокую плотность и интенсивность обстрелов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru