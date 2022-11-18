Боец ДНР рассказал о ликвидации украинских диверсантов под Артемовском

Военнослужащие Донецкой народной республики ликвидировали группу украинских диверсантов под Артемовском. Об этом сообщает РИА Новости.

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Боец Народной милиции ДНР с позывным «Байкал» рассказал агентству, что диверсантов обнаружили разведчики. Когда противник попытался сменить позицию, по нему ударили артиллерией. Большинство украинских диверсантов было ликвидировано. Однако некоторым удалось укрыться в бункере, пишет Ura.ru.

Донецкие военные начали переговоры с украинскими солдатами, те согласились сдаться, но не сложили оружие и оказали сопротивление. Было принято решение подорвать бункер, где скрывался противник. Из всей диверсионной группы выжил один человек — рядовой 120-го отдельного разведывательного батальона Владимир Масюк, он был взят в плен, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУДНР
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