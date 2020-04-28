Кабмин Украины заблокировал назначение Саакашвили на пост вице-премьера
Кабинет министров Украины отозвал из Верховной рады представление на назначение Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам. Об этом на своей странице Facebook сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, пишет РИА Новости.
Он отметил, что назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области «заблокировано и непонятно, состоится ли вообще». Во фракции «Слуга народа» в поддержку Саакашвили проголосовали «около 140-170» депутатов из 248.
На минувшей неделе НСН писала, что бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили принял предложение президента Украины Владимира Зеленского и согласился стать вице-премьером по вопросам реформ. Глава государства поручил Саакашвили заниматься переговорами с Международным валютным фондом (МВФ), напоминает телеканал 360.
«Для меня большая честь — получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам», - заявил экс-президент Грузии.
Ранее политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН высказал мнение, что Саакашвили — удобная фигура для Зеленского, поскольку это назначение поможет президенту решить одновременно несколько задач. При этом он отметил, что главная задача Саакашвили — выбить у МВФ деньги для Украинины.
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