Инаугурацию Зеленского требуют перенести из-за астрологов

Он сообщил, что как человек, который изучал астрономию, не советует назначать инаугурацию на этот день. Куприенко пояснил, что 19 мая — это первый день третьей недели месяца. По его словам, эту дату еще называют «гнилое воскресенье». В этот день нельзя начинать ничего хорошего да и вообще начинать что-либо делать, рассказал депутат.

Куприенко отметил, что не руководствуется предрассудками. По его словам все дело в «солнечно-лунно-земных связях», которые якобы из-за гравитации существенно влияют на людей. По мнению Куприенко, изменение даты инаугурации никак не скажется на работе главы государства.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая. Также среди других возможных дней рассматриваются 28 мая и 1 июня.

Украинский политолог Александр Семченко рассказал в беседе с НСН, кто мешает избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому назначать во власть своих людей. Он сообщил, что назначение руководителя администрации президента не окажет существенного влияния на политические процессы на Украине.

