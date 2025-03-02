Худшая встреча в Белом доме: В Сенате США отреагировали на выходку Зеленского

«Без преувеличений, это войдет в историю как худшая встреча в Белом доме», — указал он. Парламентарий считает, что все действия Зеленского были спланированы заранее.

«Но Зеленский решил, что он умнее всех», — отметил Круз.

Ранее стало известно, что решение выдворить Зеленского из Белого дома было принято единогласно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

