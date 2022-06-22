Херсонская область будет поставлять арбузы в Россию
22 июня 202205:32
В июле начнутся поставки арбузов из Херсонской области в регионы России, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.
По его словам, арбузы будут массово поставляться с середины июля и до сентября. Отмечается, что арбузы будут завозить не только в Крым, но и в другие регионы РФ.
Ранее Стремоусов заявил, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru