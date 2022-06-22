Херсонская область будет поставлять арбузы в Россию

По его словам, арбузы будут массово поставляться с середины июля и до сентября. Отмечается, что арбузы будут завозить не только в Крым, но и в другие регионы РФ.

Ранее Стремоусов заявил, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью.

