Херсонская область будет поставлять арбузы в Россию

В июле начнутся поставки арбузов из Херсонской области в регионы России, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

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По его словам, арбузы будут массово поставляться с середины июля и до сентября. Отмечается, что арбузы будут завозить не только в Крым, но и в другие регионы РФ.

Ранее Стремоусов заявил, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:Украина
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