«Вернусь к нашим друзьям из хакерской группы "Берегини", которые, кстати, сами с Украины, девочки. Да, такая информация есть и подтверждения были. Мы примерно понимаем, что руководство России опередило руководство Украины буквально на две недели», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, в начале февраля стало известно, что украинскому 72-му Центру проведения информационно-психологических операций было передано три экипажа с противотанковыми комплексами Javelin на бронеавтомобилях. Собеседник агентства отметил, что наличие такого оборудования для центра такого профиля «странно», соответственно, «они готовились».

Кроме того, в распоряжении хакеров есть документы с данными об оружии, переданном Украине западными странами, и в ходе военной операции можно отследить использование вооружений.

«Тут уже показывается, что украинскую сторону готовили к нападению на Российскую Федерацию, и это было просто вопросом времени», — добавил хакер.

