СМИ: в Харьковской области раздаются взрывы

В Харьковской области на северо-востоке Украины звучат взрывы, сообщило издание «Страна».

Портовая инфраструктура под Одессой горит после взрывов

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Власти Харьковской области пока не прокомментировали взрывы.

В регионе вечером в пятницу объявили воздушную тревогу. Также сигнал прозвучал в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил о значительных разрушениях на юге страны после взрывов. Россия наносила удары по военной инфраструктуре ВСУ в районе Одессы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывХарьковУкраина

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