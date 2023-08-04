СМИ: в Харьковской области раздаются взрывы
4 августа 202323:11
В Харьковской области на северо-востоке Украины звучат взрывы, сообщило издание «Страна».
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Власти Харьковской области пока не прокомментировали взрывы.
В регионе вечером в пятницу объявили воздушную тревогу. Также сигнал прозвучал в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил о значительных разрушениях на юге страны после взрывов. Россия наносила удары по военной инфраструктуре ВСУ в районе Одессы, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru