Гросси: миссия МАГАТЭ приступила к работе на Южно-Украинской АЭС

Миссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступила к работе на Южно-Украинской атомной электростанции, сообщил в Twitter генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

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«Мы здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и охрану во время продолжающегося конфликта. Скоро МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех АЭС Украины», — заявил он.

Гросси также опубликовал видео, на котором виден момент поднятия флага МАГАТЭ.

Ранее стало известно, что МАГАТЭ расширит присутствие на Украине для предотвращения «ядерной аварии» во время конфликта на территории страны. В рамках миссии МАГАТЭ организует присутствие на всех АЭС Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияАЭСУкраинаМАГАТЭ
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