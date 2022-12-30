МАГАТЭ: Резервную линию электропередачи к ЗАЭС отключили из-за обстрела

Резервная линия электропередачи к Запорожской АЭС была отключена вечером 29 декабря из-за повреждений, которые были вызваны обстрелом. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Начался монтаж защитного купола над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС

Отмечается, что в настоящее время станция продолжает получать электроэнергию по единственной внешней линии электропередач на 750 кВ. Присутствующие на станции эксперты МАГАТЭ подчеркнули, что степень повреждения резервной линии пока не ясна, работы по ее ремонту ведутся.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожская атомная электростанция никогда не перейдет под контроль Украины и будет работать в интересах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ОбстрелАЭС
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