МАГАТЭ: Резервную линию электропередачи к ЗАЭС отключили из-за обстрела

Отмечается, что в настоящее время станция продолжает получать электроэнергию по единственной внешней линии электропередач на 750 кВ. Присутствующие на станции эксперты МАГАТЭ подчеркнули, что степень повреждения резервной линии пока не ясна, работы по ее ремонту ведутся.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожская атомная электростанция никогда не перейдет под контроль Украины и будет работать в интересах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

