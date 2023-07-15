В Херсонской области уничтожили три лодки ВСУ при попытке форсировать Днепр
Силы группировки войск «Днепр» уничтожили в Херсонской области три лодки ВСУ, попытавшихся форсировать Днепр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Российские военные пресекли действия противника в островной зоне.
«Пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе населенного пункта Софиевка, в результате огневого поражения уничтожено три лодки и 12 боевиков», — отметил собеседник агентства.
Кроме того, за последние сутки на херсонском направлении уничтожили расчет 120-мм миномета и гаубицу «Мста-Б». При этом на каховском направлении была уничтожена позиция противника с девятью военными, шесть из которых получили ранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru