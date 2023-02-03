Глава ЦРУ: следующие полгода будут «критическими» для конфликта на Украине

Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал следующие шесть месяцев «критическими» для конфликта вокруг Украины, сообщает CBS News.

Стали известны подробности беседы Патрушева и Бернса в Москве перед СВО

Он выступил в университете Джорджтауна. В своей речи глава ведомства добавил, что США не видят серьезного настроя на переговоры со стороны Москвы.

Ранее президент России Владимир Путина заявил, что армии страны есть, чем ответить на поставку зарубежных танков ВСУ, в том числе и на поставку танков Leopard. Он также добавил, что все, кто напрямую идет против России, столкнутся с жестким ответом.

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Фото: facebook.com/Central.Intelligence.Agency
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЦРУ
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