СМИ назвали возможного приемника Зеленского

Глава администрации украинского лидера Андрей Ермак станет самым безопасным преемником для Владимира Зеленского, сообщает Antidiplomatico.

Главком ВСУ Залужный опередил президента Зеленского в рейтинге доверия

По данным издания, это обеспечит действующему президенту более мягкий вариант передачи власти. При этом выборы могут предоставить «возможность для такой смены караула».

Остальные кандидаты подвергают политическую карьеру и даже жизнь Зеленского угрозе.

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее время, победу на них одержала бы гипотетическая партия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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