СМИ назвали возможного приемника Зеленского

По данным издания, это обеспечит действующему президенту более мягкий вариант передачи власти. При этом выборы могут предоставить «возможность для такой смены караула».

Остальные кандидаты подвергают политическую карьеру и даже жизнь Зеленского угрозе.

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее время, победу на них одержала бы гипотетическая партия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

