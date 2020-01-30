На Украине признали истощение крупнейших месторождений газа

30 января 202008:40

Запасы пяти крупнейших месторождений газа на Украине заканчиваются, свидетельствуют опубликованные компанией «Укргаздобыча» данные. По её данным, Западно-Крестищенское месторождение истощено на 90%, Шебелинское – на 89%, Мелиховское и Ефремовское – на 82%, Яблоновское – на 79%.

«Умышленные потери». На Украине рассказали о последствиях газовой войны с Россией

В «Укргаздобыче» рассказали, что в 2019 году открыли три новых месторождения и теперь инвестируют в поиск новых источников, которые позволили бы компенсировать добычу и истощение запасов.

Украина не закупает российский газ напрямую, обходясь собственной добычей и импортными поставками российского топлива по реверсу из ЕС. При этом в 2018 году власти Украины объявляли о намерении покрыть потребность в газе за счет внутренних ресурсов, напоминает РИА ФАН.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаГаз