На Украине признали истощение крупнейших месторождений газа

В «Укргаздобыче» рассказали, что в 2019 году открыли три новых месторождения и теперь инвестируют в поиск новых источников, которые позволили бы компенсировать добычу и истощение запасов.

Украина не закупает российский газ напрямую, обходясь собственной добычей и импортными поставками российского топлива по реверсу из ЕС. При этом в 2018 году власти Украины объявляли о намерении покрыть потребность в газе за счет внутренних ресурсов, напоминает РИА ФАН.

