Генерал Гурулев оценил шансы Украины отбить Соледар
Украина предпримет пытки отбить Соледар, взятый под контроль российскими силами, однако у ВСУ нет шансов на успех. Таким мнением поделился член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в эфире программы «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым.
Гурулев назвал высокой вероятность контратак со стороны украинских войск в районе Соледара. По словам генерал-лейтенанта, Киев может бросить на этот участок очередные партии мобилизованных, однако может задействовать и стратегический президентский резерв.
Вместе с тем Гурулев отметил, что возвращать утерянные позиции труднее, чем удерживать, а занявшие их бойцы ЧВК «Вагнер» наверняка предусмотрели угрозу контратак и приняли необходимые меры.
Генерал-лейтенант также предположил, что для обороны Соледара будут использованы оборудованные противником позиции, и случае попытки отбить город ВСУ ждут новые огромные потери.
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