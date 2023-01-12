Генерал Гурулев оценил шансы Украины отбить Соледар

Гурулев назвал высокой вероятность контратак со стороны украинских войск в районе Соледара. По словам генерал-лейтенанта, Киев может бросить на этот участок очередные партии мобилизованных, однако может задействовать и стратегический президентский резерв.

Вместе с тем Гурулев отметил, что возвращать утерянные позиции труднее, чем удерживать, а занявшие их бойцы ЧВК «Вагнер» наверняка предусмотрели угрозу контратак и приняли необходимые меры.

Генерал-лейтенант также предположил, что для обороны Соледара будут использованы оборудованные противником позиции, и случае попытки отбить город ВСУ ждут новые огромные потери.

