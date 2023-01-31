Экс-замглавы Минобороны Британии призвал отправить войска НАТО на Украину

Необходимо создать коалицию из стран НАТО, которые хотели бы отправить свои войска на Украину, заявил бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт в интервью телеканалу Sky News.

Он назвал такое решение стратегическим, при этом отметил, что западные страны не должны отправлять на Украину истребители, так как Россия может их захватить.