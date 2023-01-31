Экс-замглавы Минобороны Британии призвал отправить войска НАТО на Украину

Необходимо создать коалицию из стран НАТО, которые хотели бы отправить свои войска на Украину, заявил бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт в интервью телеканалу Sky News.

Он назвал такое решение стратегическим, при этом отметил, что западные страны не должны отправлять на Украину истребители, так как Россия может их захватить.

«Танки и отчаяние»: США вспомнили о «красных линиях», Зеленский запросил ракеты и самолеты

Депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай говорил НСН, что военные НАТО и так уже воюют на Украине. По его словам, там воюют в огромном количестве под видом польских, немецких, французских наемников на самом деле именно штатные военные Вооруженных сил НАТО.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа обратился к западным странам с призывом преодолеть «красную линию» и передать Украине истребители, а также дальнобойные реактивные ракетные системы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:НАТОСпецоперацияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры