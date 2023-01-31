Экс-замглавы Минобороны Британии призвал отправить войска НАТО на Украину
Необходимо создать коалицию из стран НАТО, которые хотели бы отправить свои войска на Украину, заявил бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт в интервью телеканалу Sky News.
Он назвал такое решение стратегическим, при этом отметил, что западные страны не должны отправлять на Украину истребители, так как Россия может их захватить.
Депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай говорил НСН, что военные НАТО и так уже воюют на Украине. По его словам, там воюют в огромном количестве под видом польских, немецких, французских наемников на самом деле именно штатные военные Вооруженных сил НАТО.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа обратился к западным странам с призывом преодолеть «красную линию» и передать Украине истребители, а также дальнобойные реактивные ракетные системы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+5 792 / сут.
Умерли
395 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+6 102 / сут.
- Лавров заявил о решении подключить Иран к контактам с Турцией и Сирией
- Путин поручил Госдуме ускорить принятие проекта об обезличивании личных данных
- Марочко: На Украине решают, какой город лучше оставить
- Экс-замглавы Минобороны Британии призвал отправить войска НАТО на Украину
- В Минздрав РФ поданы документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей
- Саакашвили переводят в реанимацию в критическом состоянии
- Reuters: Международная федерация журналистов инициировала исключение союза журналистов России
- СМИ: число жертв взрыва в мечети в Пакистане увеличилось до 95
- Пригожин предложил читателям CNN вступить в ряды ЧВК «Вагнер»
- Венгрия считает Эрдогана достойным Нобелевской премии мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru