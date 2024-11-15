Экс-замгенсека НАТО: Москва может сделать Трампу три уступки

Она предложила использовать опыт Берлина после Второй мировой войны, когда Германия была разделена на две части, но «отделение Федеративной Республики Германия от ее восточных регионов не считалось постоянным».

Геттемюллер предложила России допустить вступление Украины в НАТО, которое не будет «отложено на неопределенный срок», а также призвала провести переговоры по вопросам стратегической ядерной стабильности.

Ранее стало известно, что в Киеве боятся, что Трамп предложит переговоры по формуле Вэнса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

