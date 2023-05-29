Военный считает, что Москва одержала победу в противостоянии с НАТО. Блок не хочет признавать поражение в конфликте на Украине, отметил Макгрегор.

«Россия отказывается принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом. Она отстаивает свои интересы», - сказал полковник.

Президент России Владимир Путин 29 мая подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, передает «Радиоточка НСН».

