Экс-советник Пентагона: Россия победила в противостоянии с НАТО
Североатлантический альянс не желает признавать свое поражение в противостоянии с Россией. Об этом в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Военный считает, что Москва одержала победу в противостоянии с НАТО. Блок не хочет признавать поражение в конфликте на Украине, отметил Макгрегор.
«Россия отказывается принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом. Она отстаивает свои интересы», - сказал полковник.
Президент России Владимир Путин 29 мая подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США выразили озабоченность из-за комиссии Польши по изучению влияния РФ
- Экс-советник Пентагона: Россия победила в противостоянии с НАТО
- Вучич назвал число пострадавших сербов в столкновениях в Косово
- В России начнут маркировку детской воды
- ЦБ допустил ускорение годовой инфляции в России
- Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе
- Косовский спецназ открыл огонь по толпе сербов
- Вучич обвинил Косово в стремлении столкнуть лбами Сербию и НАТО
- Боррель: Россия не пойдет на переговоры с Украиной без победы
- Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru