Экс-советник Пентагона: Россия победила в противостоянии с НАТО

Североатлантический альянс не желает признавать свое поражение в противостоянии с Россией. Об этом в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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Военный считает, что Москва одержала победу в противостоянии с НАТО. Блок не хочет признавать поражение в конфликте на Украине, отметил Макгрегор.

«Россия отказывается принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом. Она отстаивает свои интересы», - сказал полковник.

Президент России Владимир Путин 29 мая подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, передает «Радиоточка НСН».

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