Совет ЕС утвердил выделение одного млрд евро на предоставление Украине боеприпасов

В заявлении Совета говорится, что эта мера позволит странам Евросоюза «возместить стоимость боеприпасов», которые были переданы Киеву в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

Омечается, что данное решение реализует первую часть соглашения от 20 марта 2023 года о трёхстороннем подходе, который направлен на ускорение доставки и совместных закупок артиллерийских боеприпасов.

«Сегодняшним решением мы вводим в действие первую часть исторического соглашения... Нет лучшей демонстрации единой решимости и решимости ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону», - указал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и проблемы с эвакуацией раненых солдат на Краснолиманском направлении, сообщает RT.

