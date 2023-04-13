Совет ЕС утвердил выделение одного млрд евро на предоставление Украине боеприпасов
Совет Евросоюза утвердил выделение одного млрд евро для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.
В заявлении Совета говорится, что эта мера позволит странам Евросоюза «возместить стоимость боеприпасов», которые были переданы Киеву в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года.
Омечается, что данное решение реализует первую часть соглашения от 20 марта 2023 года о трёхстороннем подходе, который направлен на ускорение доставки и совместных закупок артиллерийских боеприпасов.
«Сегодняшним решением мы вводим в действие первую часть исторического соглашения... Нет лучшей демонстрации единой решимости и решимости ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону», - указал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и проблемы с эвакуацией раненых солдат на Краснолиманском направлении, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru