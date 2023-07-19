Украинский генерал призвал к смене власти Зеленского

Отставной генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос призвал к смене власти президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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По мнению военного, ошибка руководства Украины стала причиной потерь в сотни тысяч и разрушения гигантского количества населенных пунктов.

Кривонос отметил, что проблемы начались с приходом Зеленского на пост президента страны благодаря грамотной предвыборной кампании. Генерал-майор отметил, что нынешняя власть не защищает интересы простых граждан, а прикрывается ими для достижения собственных меркантильных целей.

Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что Зеленскому придется признать поражение страны из-за провала контрнаступления украинской армии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
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