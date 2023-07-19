Украинский генерал призвал к смене власти Зеленского

Минобороны: с 20 июля все суда, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов

Керченская паромная переправа не будет работать с 21:00 до 5:00 ежедневно

Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи

Вице-премьер Чернышенко не стал комментировать высказывания Исинбаевой

Минюст США предъявил Дональду Трампу обвинения по трем пунктам