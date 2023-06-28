Экс-советник Кучмы Соскин: Конфликт на Украине вернулся к фазе 2014-2015 годов

Украинский конфликт перешел в такую же фазу, которую можно было наблюдать в 2014-2015 годах. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

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По его словам, правительству Киева выгодно вести боевые действия и сохранять ситуацию напряженной, так как с помощью этого можно бесконтрольно обворовывать страну. Соскин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский сделал из государства «воровской общак».

Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty заявил, что Запад не сможет победить в противостоянии с Россией, поскольку для нее это «борьба не на жизнь, а на смерть», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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