Глава Минобороны Украины: Главные события наступления ВСУ впереди
Главные события контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще впереди, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью Financial Times.
Глава военного ведомства не стал сообщать какие-либо подробности этих событий, заявив, что «когда это случится, это увидят все».
Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба также признал, что украинской армии требуется время, чтобы показать результат в наступлении, сообщает CNN.
27 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что получил уточненные данные о потерях Вооруженных силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления. На встрече с военнослужащими Минобороны он рассказал, что с 4 июня украинская армия утратила 259 танков и 780 бронемашин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru