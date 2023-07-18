Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Зеленский опасается перспективы диалога РФ и США

По его словам, если Вашингтон откажет в военной поддержке Киеву, то Россия и США сядут за стол переговоров. Американские власти могут проинформировать Москву о прекращении оказания помощи Украине. Также США должны будут вывести из зоны украинского конфликта всех своих военных.

В таком случае остатки Украины сохранят нейтралитет, добавил экс-советник. Может получиться так, что Зеленский не добился никаких ранее поставленных целей, а сотни тысяч украинских военных погибли напрасно, отметил Макгрегор.

Ранее Макгрегор рассказал, что солдаты украинской армии выражают недовольство требованиями президента Владимира Зеленского. Бойцы возмущены «бесчеловечными и невыполнимыми» требованиями Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

