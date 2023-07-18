Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Зеленский опасается перспективы диалога РФ и США
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner заявил, что президент Украины Владимир Зеленский опасается возможного диалога Соединенных Штатов и России.
По его словам, если Вашингтон откажет в военной поддержке Киеву, то Россия и США сядут за стол переговоров. Американские власти могут проинформировать Москву о прекращении оказания помощи Украине. Также США должны будут вывести из зоны украинского конфликта всех своих военных.
В таком случае остатки Украины сохранят нейтралитет, добавил экс-советник. Может получиться так, что Зеленский не добился никаких ранее поставленных целей, а сотни тысяч украинских военных погибли напрасно, отметил Макгрегор.
Ранее Макгрегор рассказал, что солдаты украинской армии выражают недовольство требованиями президента Владимира Зеленского. Бойцы возмущены «бесчеловечными и невыполнимыми» требованиями Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru