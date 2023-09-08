Экс-разведчик Риттер: ВС РФ уничтожают радары к комплексам Patriot
Вооруженные силы России взрывают радары к американским зенитно-ракетным комплексам Patriot на Украине. Об этом в беседе с журналистом Гарландом Никсоном заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
По его словам, россияне взламывают систему комплекса, запуская ложные цели и уничтожая радары ПВО. Это делает американскую установку уязвимой, объяснил эксперт.
Риттер считает, что украинцы не могут профессионально управлять американским ЗРК. Бывший разведчик предложил доверить эту задачу «очень опытной команде».
Президент Украины Владимир Зеленский признал сложности с поставками дополнительных установок Patriot Киеву, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru